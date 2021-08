Radical Vest vende bermudas pela metade do preço

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Radical Vest de Americana promove neste final de semana uma super liquidação de bermudas Onbongo com 50% de desconto e em até 10x nos cartões sem juros.

Além das bermudas, a loja também oferece uma linha completa de moletons com 50% de desconto (peças selecionadas).

A promoção é válida nas lojas de Americana, Santa Bárbara d’Oeste e no Tivoli Shopping. Fique por dentro das novidades, acesse a página no Facebook (clique aqui) ou no Instagram (clique aqui)

Lojas

Americana

Rua Washington Luis, 18, no centro de Americana.

WhatsApp (clique aqui)

Tivoli Shopping

WhatsApp (clique aqui)

Centro de Santa Bárbara

R. Dona Margarida, 709

WhatsApp (clique aqui)