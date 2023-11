Reformas no Hospital Municipal chegam à reta final

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

As reformas em andamento no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi avançam para a reta final. As obras incluem as recepções da Internação e dos Prontos-Socorros Adulto e Infantil (PSA e PSI), o hall entre a Ala 3 e a Maternidade, a entrada de funcionários e a pintura externa.

“O bom atendimento também passa por oferecer um ambiente em boas condições para as pessoas. São melhorias na estrutura física que vão colaborar com o trabalho prestado pelas equipes e consequentemente melhorar os espaços para todos enquanto estiverem no hospital. Esse é um cuidado que acompanha nossa gestão desde o início e se reflete também em outras unidades de saúde já entregues e nas que estão em obras”, diz o prefeito Chico Sardelli.

A recepção da Internação foi 100% reformada e já está em funcionamento. O espaço ganhou um novo balcão, acabamento decorativo em MDF, nova iluminação e piso azulado. Houve ainda a troca do forro, a instalação de novas longarinas de metal, dois aparelhos de ar-condicionado, uma TV e uma porta automática. Dois sanitários situados na entrada da Ala 2 também foram reformados.

“Essa é uma intervenção importante para o Hospital Municipal e que simboliza a prioridade dada à Saúde em Americana. Construir e revitalizar unidades é parte fundamental dessa estratégia, mas buscar melhorar as que já funcionam, ao mesmo tempo que o atendimento para as pessoas continua acontecendo, é sempre um sinal de avanço, especialmente quando a gente fala do Hospital Municipal”, avalia o vice-prefeito Odir Demarchi.

Dois novos ambientes, o Jardim Terapêutico e o Mural da Maternidade, foram construídos para propiciar conforto e bem-estar aos pacientes e acompanhantes. Eles estão localizados no hall entre as alas 3 e 4, no primeiro andar do HM.

Situado em frente a uma nova janela panorâmica de vidro, o Jardim Terapêutico tem o objetivo de ser um espaço para renovar as energias dentro do hospital, melhorando as necessidades físicas, psicológicas, sociais e espirituais de pacientes, funcionários e visitantes. Ele possui um canteiro com mais de 15 ervas aromáticas e temperos.

“O Hospital Municipal está recebendo uma nova roupagem, além das muitas reformas que já foram providenciadas no local. Esse novo pacote de obras, com a inclusão de espaços temáticos, visa dar mais conforto aos pacientes e acompanhantes, tornando os ambientes mais acolhedores e humanizados. Essas melhorias vêm ao encontro de tudo o que pensamos para o hospital, o que beneficia em muito a saúde da nossa população”, ressalta o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

O Mural da Maternidade foi projetado para as famílias fazerem fotos de recordação. Além do painel decorado e com letreiro, o ambiente conta com duas poltronas, uma mesinha e dois abajures. Bancos inteiriços, de marcenaria com estrutura de ferro, e vasos de flores completam a área que engloba os dois ambientes.

As obras na recepção do PSI foram iniciadas na segunda semana de outubro. No local, estão sendo feitos o revestimento e a pintura das paredes, substituição da parte elétrica, troca das portas e instalação de aparelhos de ar-condicionado.

Na entrada de funcionários, já houve a instalação de novas catracas, a substituição do forro, a instalação de novas luminárias e a pintura. Em relação à pintura das paredes externas do Hospital Municipal, restam apenas as áreas das fachadas do PSI e PSA.

Além das melhorias no Hospital Municipal, Americana está com mais sete obras em andamento na área da Saúde: novo Núcleo de Especialidades; construção da UBS (Unidade Básica de Saúde) do Parque da Liberdade; reformas da UBS do Parque das Nações, do Cariobinha e da ESF (Estratégia Saúde da Família) do São José, na região da Praia Azul; e manutenções na Farmácia Central e na Clínica Modular.