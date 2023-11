Vereadora do PT procura Omar para falar sobre saúde e é detonada por internauta

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A vereadora do PT(Partido dos Trabalhadores), professora Juliana, fez uma aproximação do ex-prefeito de Americana, Omar Najar(MDB).Na postagem sobre o encontro, Juliana foi detonada por um internauta dizendo que Omar acabou com a saúde da cidade.

A petista compartilhou uma foto ao lado do empresário e afirmou que foi falar com ele sobre a saúde, entre outros temas. “Falamos sobre como anda o atendimento no Hospital Municipal depois da terceirização” diz um trecho do texto.

Juliana foi rebatida por um internauta em um comentário. “Esse cara acabou com a saúde de Americana! O que vc tá fazendo aí? Para com isso! Decepção total!”, disse o usuário.

“Agradeço ao ex-prefeito Omar Najar pela recepção e disposição para conversar sobre temas tão importantes pra cidade de Americana”, finalizou a vereadora no texto que acompanha a foto na postagem. Omar respondeu a postagem apena com um emoji de coração.

Em 2017, durante uma ‘reestruturação’ da saúde, a gestão de Omar, juntamente com Maria Giovana Fortunato, fechou 5 unidades de saúde da cidade.