Jovem de 26 anos morre em acidente na Rodovia Luiz de Queiroz

Na tarde desta quinta-feira (2), um trágico acidente na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), próximo a Santa Bárbara d’Oeste, resultou na morte de um jovem de 26 anos, cuja identidade ainda não foi divulgada pelas autoridades.

Conforme informações fornecidas pela Polícia Rodoviária, o acidente foi ocasionado quando o jovem, dirigindo um veículo Hyundai I30, cor prata e com placas de Americana, tentou ultrapassar uma caminhonete S10, cor preta e placas de Piracicaba. Ao realizar a manobra, colidiu na traseira da S10, perdendo o controle do veículo, atravessando o canteiro central e capotando na pista oposta. Infelizmente, o condutor do Hyundai I30 não resistiu aos ferimentos e faleceu no local do acidente.

Por outro lado, o motorista da S10, ileso, foi submetido ao teste do bafômetro, o qual não constatou qualquer indício de ingestão de bebida alcoólica.

As autoridades preservaram o local do acidente para realização da perícia, enquanto o trânsito foi desviado para o acostamento, permitindo o fluxo regular de veículos.