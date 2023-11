Identificado jovem vítima fatal em acidente na Rodovia Luiz de Queiroz

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Na tarde desta quinta-feira (2), o trágico acidente que ocorreu na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), em Santa Bárbara d’Oeste, teve a vítima fatal identificada como Rafael Franco Fernandes, de 26 anos.

Rafael, conhecido na região do Mollon, dirigia um Hyundai 130 no momento do acidente. Segundo a Polícia Rodoviária, ao realizar uma manobra de ultrapassagem, colidiu na traseira de uma caminhonete S10, resultando na perda do controle do veículo.

O jovem atravessou o canteiro central e capotou na pista oposta, vindo a falecer no local devido aos ferimentos. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o velório e sepultamento.

As autoridades seguem investigando as circunstâncias do acidente para determinar as causas precisas que levaram a esse triste desfecho.