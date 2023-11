Prefeitura executa concretagem do novo ponto de táxi no Centro

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), executou nesta sexta-feira (3) a concretagem do novo ponto de táxi localizado na Avenida Antônio Pinto Duarte, no Centro.

Após aplicação do concreto, a Sosu aguardará 10 dias, tempo de secagem do material, para então realizar a sinalização viária e a liberação para o uso dos taxistas.

“Após a análise do solo, que é do tipo arenoso e apresenta instabilidade, decidimos pela aplicação do concreto, que terá muito mais aderência e durabilidade do que se fosse aplicada a massa asfáltica”, explicou o secretário de Obras, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

O novo ponto de táxi abrigará cinco vagas e será utilizado pelos profissionais que estão no calçadão atualmente.