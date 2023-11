Tivoli Shopping celebra 25 anos com show e atrações nesta sexta

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Tivoli Shopping comemora na próxima sexta-feira, dia 03 de novembro, 25 anos de histórias compartilhadas e memórias inesquecíveis e, para celebrar a data, preparou uma programação especial. Consolidado como o shopping da família, o centro de compras tem desempenhado um papel vital na vida dos moradores da cidade e de toda a região, proporcionando momentos memoráveis e experiências únicas.

“Nossa jornada tem sido marcada por muitas conquistas e um compromisso inabalável em oferecer entretenimento de qualidade, compras, o melhor da gastronomia e lazer para toda a família. Fazer parte da história da cidade é motivo de orgulho e nos enche de gratidão”, afirma o gerente geral do Tivoli, Gustavo Salvagnini.

Para celebrar esta data tão especial, o Tivoli preparou uma programação especial para que os clientes possam aproveitar. “No dia 3 de novembro, convidamos a todos a se juntarem a nós para uma comemoração repleta de diversão”, conta a gerente de Marketing, Paula Funichello.

Os clientes que passarem pelo Tivoli poderão fazer fotos em um cenário Instagramável com fotos contando a história do shopping. Além disso, no dia 03, quando é comemorado os 25 anos do centro de compras, personagens estarão distribuindo balões personalizados aos clientes, enchendo de alegria o ambiente.

Os clientes poderão se deliciar com guloseimas como pipoca, algodão doce e brigadeiro, que serão distribuídos em algumas entradas e, ainda, estourar os balões premiados que serão instalados próximo a Ótica Carol e ganhar brindes preparados pelos lojistas.

Pula-pula para as crianças e um túnel de LED com um cenário deslumbrante para fotos e vídeos digitais também estão entre as atrações.

Para encerrar o dia com chave de ouro, garantindo muita música e diversão, os clientes poderão assistir ao show da The Beatles Alive, uma das bandas mais conceituadas do Estado, a partir das 19h30, na Praça de Alimentação.

Além de resgatar a magia da música dos inesquecíveis garotos de Liverpool, com interpretações de canções memoráveis, a banda se destaca pelo minucioso figurino e instrumentos semelhantes aos originais.

“Estamos ansiosos para compartilhar este momento com nossos clientes. O Tivoli Shopping agradece a todos que fizeram parte de nossa jornada ao longo desses 25 anos e espera que esta celebração marque o início de um futuro ainda mais brilhante”, finaliza Gustavo.

SERVIÇO

25 anos do Tivoli

03 de novembro

Tivoli Shopping

Atrações para toda família durante o dia

19h30: Show com The Beatles Alive