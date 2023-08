Restaurante Pantanal terá almoço especial com peixes assados no Dia dos Pais

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Neste domingo, 13 de agosto, o Pantanal Bar e Restaurante convida a todos para celebrar o Dia dos Pais em grande estilo. Localizado em um ambiente acolhedor, o restaurante está preparando um almoço especial para homenagear os pais em seu dia merecido.

Para os amantes da culinária aquática, o Pantanal oferece um cardápio repleto de opções. Desde os tradicionais pratos de pescados e frutos do mar até as opções mais exclusivas, o restaurante se destaca por sua diversidade de escolha. Neste domingo especial, a casa apresenta uma seleção de peixes assados que certamente agradarão até os paladares mais exigentes.

Entre as deliciosas opções estão a Posta de Filhote, Piapara, Posta de Pintado, Salmão e a famosa Banda de Tambaqui. O destaque fica por conta da possibilidade de escolher o peixe de sua preferência e tê-lo assado na hora.

Praticidade

Para aqueles que desejam aproveitar o almoço especial do Dia dos Pais no conforto de casa, o Pantanal oferece um serviço de delivery. Basta entrar em contato pelo WhatsApp através do número 19 99578-6054 (clique aqui) e fazer o seu pedido. Assim, você pode desfrutar da culinária requintada do restaurante no aconchego do lar. Além disso, também é possível optar por retirar o pedido diretamente no local.

O Pantanal Bar e Restaurante está convenientemente situado na Rua São Bento, número 135, em Santa Bárbara d’Oeste. O atendimento deste domingo especial será das 11h às 16h.