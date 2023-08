Sem Simaria, Simone Mendes atinge 10 milhões de ouvintes no Spotify

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Simone Mendes está colecionando marcos históricos em sua carreira solo depois de deixar a dupla com Simaria. Pela primeira vez, a cantora entra para o seleto grupo de artistas brasileiros com 10 milhões de ouvintes mensais no Spotify.

A numerosa quantidade de fãs resulta do sucesso do álbum Cintilante, encabeçado pelo megahit Erro Gostoso (188 milhões de plays), uma das 10 músicas mais executadas da principal plataforma de streaming no Brasil.

Além de Erro Gostoso, Simone emplacou outras canções no Top 200: Dois Fugitivos (#175) e a recém-lançada Você Mereceu (#199). Dois Fugitivos também explodiu na Deezer, ocupando a posição #33 do Top Brazil da plataforma.

No último fim de semana, Simone Mendes fez história em Barretos (SP), sendo a primeira mulher a se apresentar em duas noites na mesma Festa do Peão! A cantora subiu ao palco do megafestival sertanejo em 17 e 26 de agosto.