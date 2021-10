Sem vacina, Bolsonaro é impedido de assistir jogo do Santos no estádio

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O presidente Jair Bolsonaro, que está passando o final de semana do feriado prolongado no litoral de São Paulo, foi impedido de assistir um jogo entre Santos e Grêmio, na tarde deste domingo(10). Bolsonaro não se vacinou contra a covid-19.

