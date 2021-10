Maju assume apresentação do Fantástico e Tadeu Schmidt o BBB

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Tv Globo anunciou na noite deste domingo(10), as mudanças na apresentação do Fantástico e do Big Brother Brasil.

Tadeu Schmidt deixa a apresentação do semanal e passará a comandar o BBB já na edição de 2022. Já Maria Julia Coutinho, a Maju, deixa a bancada do Jornal Hoje e assume o dominical ao lado de Poliana Abritta.

“Estou radiante, empolgadíssimo! E ao mesmo tempo com o coração apertado, porque vou deixar o Fantástico. Estou aqui há 14 anos. Foram anos de realização plena, momentos que mudaram minha vida e nunca vou esquecer. Não vou me estender, porque se não vou chorar! Isso não é uma despedida. Ainda…”, disse Tadeu durante o programa.

Maju comemorou a mudança. “Estou tão feliz que parece que vou sair flutuando. Até sonhei com isso, como contei para a Poliana. Aceitei com muita alegria o convite para apresentar o Fantástico ao lado dela. É histórico. Duas mulheres no comando do Show da Vida!”, disse.