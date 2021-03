“Só Deus me tira daqui”, diz presidente Bolsonaro

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Durante a tarde deste domingo(21), no dia do seu aniversário de 66 anos, o presidente Jair Bolsonaro, conversou com apoiadores em frente ao Palácio do Alvorada. O presidente estava acompanhado da primeira dama, Michelle Bolsonaro, que completa 39 anos amanhã.

Durante a conversa com os apoiadores, o presidente falou sobre diversos assuntos, entre eles, as medidas impostas pelos governadores para conter o avanço da pandemia do coronavírus.

“”Estão esticando a corda. Faço qualquer coisa pelo meu povo. Esse qualquer coisa é o que está na nossa Constituição, na nossa democracia, no nosso direito de ir e vir”, afirmou Bolsonaro.

Em outro momento o presidente disse que só Deus pode lhe tirar do poder. “Enquanto eu for presidente, só Deus me tira daqui […]. Não abriremos mão desse poder que vocês nos deram por ocasião das eleições de 2018″, disse ele ao público presente no Alvorada.