SP invisível leva mulheres trans em condição de rua para assistir ao filme da Barbie no cinema

Com o objetivo de promover acesso à cultura e ao lazer, a SP Invisível convidou, nesta sexta-feira (21), oito mulheres trans, em condição de rua, para assistir ao novo filme da Barbie. Débora, Kika, Sophia, Deusa, Estefannys, Maria Gabriele, Maria Gabriela e Rafaelli foram até o cinema, no shopping Eldorado, em São Paulo, e adoraram o filme mais comentado das últimas semanas.

O live-action, que teve a maior pré-estreia do estúdio no Brasil e deve faturar mais de US$ 1 bilhão, traz novas interpretações para o universo da Barbie satirizando o machismo e demais problemas do mundo real, após Barbie e Ken saírem da Barbielândia.

“Isso foi muito importante, principalmente, porque fazia muito tempo que não íamos em um cinema. O filme trouxe temas sobre igualdade, questões de gênero e direitos. Foi bem importante para nós!”, comentaram Maria Gabriele e Rafaelli.

“As pessoas em situação de rua não têm fome só do alimento. É importante manter o básico para a sobrevivência, mas, para uma vida plena, elas precisam de acesso à cultura, lazer e bem-estar. As ações que promovemos têm o intuito de lembrá-las de sua humanidade, gerar autoestima e fazer com que elas também tenham repertório cultural e afetivo”, explica André Soler, CEO da SP Invisível.

Acesso à cultura e ao lazer

Essa não é a primeira vez que a SP Invisível faz uma ação destinada às mulheres trans, que por sua vez, correspondem à uma grande parcela das pessoas em situação de rua. No Dia do Orgulho LGTQIA+, a organização levou uma mulher trans para um “dia de princesa” em um salão de cabeleireiro.

Além disso, em busca de romper com a invisibilidade das pessoas em situação de rua, promoveu diversas experiências de alimentação, lazer, cultura e bem-estar ao longo desse ano. No inverno, realizaram uma Festa Junina embaixo de um viaduto, um jantar especial com direito à fondue nas ruas e, com um time de voluntários, também estão entregando um kit com moletons personalizados. Outra atividade de destaque ocorreu em março, quando a SP Invisível levou quatro pessoas em situação de rua para curtirem o show do Coldplay em São Paulo.