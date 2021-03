Subprocurador pede afastamento de Bolsonaro e ministros

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O subprocurador-geral do Ministério Público junto ao TCU (Tribunal de Contas da União), Lucas Rocha Furtado, solicitou o afastamento temporário do presidente Jair Bolsonaro por possível omissão e inércia em relação ao combate ao coronavírus no país.

A representação enviada nesta sexta-feira(19), à ministra presidente do TCU, Ana Arraes, também pede o afastamento dos ministros da Saúde, Fazenda e Casa Civil.

No documento, Furtado pede que o vice-presidente, Hamilton Mourão, tenha a ‘legitimidade, a competência e a autoridade para nomear autoridades para as pastas.

“Determinar cautelarmente o afastamento do presidente da República das funções e competências administrativas e hierárquicas relacionadas ao comando dos Ministérios da Saúde, da Fazenda, da Casa Civil e de outros eventualmente identificados como responsáveis pela inércia e omissão na execução das políticas públicas de saúde no combate à pandemia da Covid-19”, diz um trecho do pedido do subprocurador-geral.

Não há prazo para que o tribunal analise o pedido.