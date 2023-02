Super Bowl terá show de Rihanna e transmissão pela Rede TV!

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Rede TV! vai transmitir o Super Bowl deste ano. O show do intervalo da final do campeonato da NFL terá a perfomance da cantora Rihanna, sendo um dos momentos de apresentação mais aguardados e vistos no mundo.

O show da artista será no próximo Super Bowl, que acontecerá no dia 12 de fevereiro, em Phoenix, no estado do Arizona. Outros artistas, como Lady Gaga, Madonna e Katy Perry, já se apresentaram no show de intervalo, que dura no máximo 15 minutos

Esta é a primeira vez que Rihanna aparece em público para cantar nos últimos cinco anos. Sua última aparição pública foi no Grammy, em 2018. A cantora decidiu aceitar o convite para este ano após recusar outras duas vezes em solidariedade ao quarterback Colin Kaepernick, que foi demitido por um time da NFL por ter protestado contra a violência contra negros nos EUA