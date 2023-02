Supermercado Brait anuncia vagas de emprego para 11 funções em nova loja

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A rede Brait de supermercados anunciou a contratação de funcionários para sua nova unidade em Santa Bárbara d’Oeste. A loja será inaugurada no Santa Bárbara Mall na localizado na Avenida Corifeu de Azevedo Marques.

As oportunidades são para: açougueiro(a), auxiliar de açougue, atendente de frios, atendente de padaria, atendente de hortifruti, operador(a) de caixa, empacotador(a), repositor(a), faxineiro(a), atendente de adega e conferente.

Os interessados devem enviado currículo para o e-mail rh@brait.com.br. A empresa não especificou as exigências para cada cargo.

Mini shopping

O Santa Bárbara Mall foi anunciado pelo prefeito Rafael Piovezan em agosto do ano passado e deve contar com cerca de 20 lojas em 3 mil metros quadrados de área construída, com 85 vagas de estacionamento. O local já conta com a Petz e LaundryMat.