Pague Menos realiza seleção para vagas de emprego no Centro de Distribuição nesta quarta-feira

A Rede de Supermercados Pague Menos realiza nesta quarta-feira, dia 17 de abril, das 9 às 16h30, na Casa do Trabalhador de Santa Bárbara d’Oeste localizada no Villa Multimall, a ação especial de empregos, com vagas destinadas ao Centro de Distribuição da varejista, que fica Rodovia Luiz de Queiroz, KM 142, no bairro Vale das Cigarras, em Santa Bárbara d’Oeste. É necessário levar Carteira de Trabalho (digital ou impressa), Carteira de Identidade (RG) e CPF (Cadastro de Pessoa Física), comprovante de endereço, comprovante escolar e currículo atualizado, para entrevista no local. Caso seja PCD, levar laudo médico atualizado.

As vagas são para: conferente de plataforma, empilhadeirista, estoquista, fiscal de loja, jovem aprendiz, mecânica, motorista e operador de estoque. Vale destacar que todas as oportunidades de trabalho disponíveis nas diversas unidades da Rede de Supermercados Pague Menos são divulgadas por meio de site oficial, acessível em superpaguemenos.com.br/vagas/s. Além disso, as informações sobre vagas também são compartilhadas na plataforma LinkedIn, através do perfil da empresa: linkedin.com/company/paguemenos.

A Casa do Trabalhador fica no Villa Multimall, localizado na rua do Ósmio, número 975, no Jardim Mollon, em Santa Bárbara d’Oeste.