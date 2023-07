Tarcísio é hostilizado em reunião do PL e Bolsonaro diz que ele não tem experiência política

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), enfrentou hostilidade durante uma reunião do Partido Liberal (PL) em Brasília na manhã desta quinta-feira (6). A hostilização ocorreu enquanto o governador defendia o apoio à reforma tributária.

Durante seu discurso, Tarcísio foi interrompido pelo deputado Luiz Philippe de Orleans e Bragança, do PL, além de outros parlamentares bolsonaristas presentes. Valdemar Costa Neto, presidente do partido, teve que intervir para garantir que Tarcísio pudesse continuar falando.

Jair Bolsonaro, ex-presidente e mentor político de Tarcísio, criticou o governador, afirmando que ele não possui experiência política e denegrindo a reforma tributária como sendo “do PT” (Partido dos Trabalhadores).

Após o ocorrido, Tarcísio deixou a reunião e posteriormente se reuniu com Samuel Kinoshita, secretário estadual de Fazenda, para analisar a última versão da proposta de reforma.

Esse incidente evidencia as tensões políticas e divisões existentes no cenário político brasileiro. O confronto entre Tarcísio e o grupo alinhado a Bolsonaro dentro do PL ressalta as diferenças ideológicas em torno da questão da reforma tributária.