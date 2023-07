Garra Humana é a nova atração de um shopping da região

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Pátio Limeira Shopping realizará sua tradicional liquidação Julho Black Brasil nesta semana. Esta é a sexta edição da megapromoção, que acontecerá de quinta-feira (6) a domingo (9), oferecendo descontos de até 70% em uma variedade de produtos e serviços.

Com o objetivo de incentivar a participação dos clientes, além das ofertas especiais, o shopping organizará algumas atrações durante o evento Julho Black. Uma delas é a inovadora Garra Humana, uma atração inédita na região que permite que as pessoas se transformem em verdadeiras garras de máquinas de prêmios.

A dinâmica do jogo funciona da seguinte maneira: após se equipar com todos os itens de segurança, o participante é levantado por um cabo de aço e colocado em uma grande caixa cheia de pacotes de salgadinhos. Ao descer, a pessoa se transforma em uma garra e tem a oportunidade de coletar o máximo possível de brindes. Nesse momento, vale tudo: abraçar, pegar com as mãos e até mesmo com os pés. O objetivo é segurar firmemente os prêmios, sem deixá-los cair, até ser levado para fora da caixa. Todos os pacotes de salgadinhos coletados serão do participante, que poderá levá-los para casa como prêmio.

A atração Garra Humana foi montada exclusivamente para a Julho Black Brasil e está localizada próxima à loja C&A. Ela estará disponível para diversão do público durante todos os dias da liquidação (de 6 a 9 de julho), no horário de funcionamento do shopping. Essa atração é uma parceria entre o shopping e a loja 1a99, que forneceu os salgadinhos.

“Sabemos que essa atração é uma novidade na região e estamos felizes em oferecer essa experiência aos nossos clientes. Temos certeza de que aqueles que aproveitarem a brincadeira se divertirão muito e poderão levar para casa todos os brindes que conseguirem coletar”, afirma Sibelly Paganotti, coordenadora de Marketing do shopping.

Para participar do jogo, o consumidor deve comprovar R$ 200,00 em compras nas lojas do Pátio Limeira Shopping durante os dias da liquidação Julho Black Brasil. Ao apresentar as notas fiscais de compra, o cliente terá a chance de girar uma roleta. Se selecionar a opção “brincar na Garra Humana”, será direcionado para a atração. A participação é permitida a partir dos 4 anos de idade, desde que o participante pese no máximo 100 quilos.