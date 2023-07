Chico e Odir acompanham instalação de LED no Morada do Sol

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O prefeito Chico Sardelli e o vice-prefeito Odir Demarchi acompanharam, nesta quinta-feira (6), mais uma etapa da instalação da nova iluminação pública com lâmpadas de LED, desta vez no bairro Morada do Sol.

“Mais uma região recebendo investimentos em iluminação. Além de gerar economia aos cofres públicos, a lâmpada de LED melhora consideravelmente a visibilidade das vias, proporcionando muito mais segurança”, destacou o prefeito.

Na primeira etapa de 2023, a iluminação de LED foi implantada em todas as vias dos bairros Conserva, Jardim Nova Americana, Jardim Brieds, Vila Grassi, Jardim Recanto, Vila dos Galos, Vila Biasi, Vila Rasmussen, Vila Gallo, Vila Elvira, Vila Santa Catarina, Vila São Pedro, Jardim Marcia Cristina e Jardim São Pedro, totalizando 1417 pontos.

“Atingimos uma nova fase e logo estaremos com Americana 100% LED. Como foi anunciado pelo prefeito Chico, seremos a primeira cidade da região com todas as vias públicas contando com essa tecnologia de iluminação”, disse o vice Odir.

O prefeito Chico Sardelli e o vice-prefeito Odir Demarchi estiveram acompanhados do secretário adjunto Marcelo Giongo, responsável pelo setor de iluminação pública do município.

Além do Morada do Sol, essa etapa vai atender também os bairros Parque das Nações, Jardim Novo Horizonte, Jardim Guanabara e região, contemplando a substituição de 1.105 lâmpadas.

Neste ano, a Prefeitura de Americana investirá mais R$ 20.420.836,72, substituindo 12 mil pontos com lâmpadas de LED.