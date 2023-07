WhatsApp não faz ligações: aplicativo apresenta falhas nesta quinta

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Nesta tarde de quinta-feira (6), o aplicativo de mensagens WhatsApp vem enfrentando problemas de instabilidade. Centenas de usuários relataram dificuldades no acesso e no envio de mensagens através do popular serviço de mensagens instantâneas. O incidente ocorre logo após o lançamento do Threads pela Meta, empresa responsável pela administração do WhatsApp.

A interrupção do serviço foi detectada pelo site Downdetector, conhecido por rastrear e coletar informações sobre falhas e instabilidades em sites e aplicativos. Usuários de diferentes regiões do mundo expressaram suas frustrações diante do problema, evidenciando a amplitude da questão.

Ainda não foram fornecidos detalhes precisos sobre as causas dessa falha no WhatsApp, nem sobre a possível relação temporal com o lançamento do Threads.