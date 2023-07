Parque Vó Palmira recebe gincana Cultural de Férias no domingo

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Domingo (9) é dia de brincar no Parque Vó Palmira, em mais uma edição do TBT Gincana Cultural de Férias, realizado pela Entretenimento & Cultura, com apoio institucional da Secretaria de Cultura e Turismo de Americana. O evento tem entrada gratuita e acontece das 9h às 17h. O Parque Vó Palmira fica na Rua São Teodoro, 200, no Jardim Nossa Senhora do Carmo.

Quem for ao parque vai se divertir com brincadeiras tradicionais como queimada, pega-pega, cabo de guerra e corrida do saco. A edição anterior da gincana, realizada antes da pandemia, chegou a atrair 3 mil pessoas ao Centro de Cultura e Lazer (CCL) de Americana.

“A proposta da gincana é excelente por propor um resgate de brincadeiras antigas e que todos nós tivemos a oportunidade de experimentar na infância, reforçando a cultura transmitida através das gerações. O evento promete alegrar o dia de crianças e adultos e tem entrada gratuita, ou seja, são dois grandes motivos para conferir”, declarou a secretária de Cultura e Turismo de Americana, Marcia Gonzaga Faria.