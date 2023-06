Todos os passageiros do submarino morreram, diz empresa responsável

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Na tarde desta quinta-feira (22), a empresa OceanGate emitiu uma nota oficial confirmando que os passageiros do submarino desaparecido no último domingo (18) morreram. A expedição, que tinha como objetivo explorar os destroços do Titanic, naufragado em 1912 no Atlântico, teve um desfecho trágico.

O submarino, que transportava cinco pessoas, desapareceu pouco depois de iniciar sua descida em direção ao fundo do mar. O passeio, oferecido pela OceanGate por um valor de US$ 250 mil, despertou interesse de aventureiros e apaixonados por história.

Estavam no equipamento: o diretor-executivo da OceanGate, Stockton Rush, piloto do submarino; o empresário paquistanês Shahzada Dawood; Suleman Dawood, que é filho de Shahzada; o bilionário e explorador britânico Hamish Harding; e o ex-comandante da Marinha Francesa Paul-Henry Nargeolet, principal especialista no naufrágio do Titanic.

Desde o desaparecimento, equipes de resgate e busca se empenhavam para localizar o submarino e seus ocupantes. A Guarda Costeira dos Estados Unidos informou que destroços foram encontrados na área de busca, alimentando a esperança de que houvesse sobreviventes.

No entanto, horas depois do anúncio dos destroços, a OceanGate revelou a triste notícia de que todos os passageiros perderam a vida. A empresa expressou profundo pesar pelo ocorrido e ofereceu condolências às famílias das vítimas.

