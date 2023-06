Explosão em fábrica deixa 5 feridos

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Uma explosão em uma caldeira de uma fábrica de resina deixou cinco pessoas feridas na manhã de hoje (22) na cidade de Várzea Paulista, no interior de São Paulo.

Segundo a prefeitura, uma das vítimas está em estado grave e foi conduzida para um hospital de referência na cidade de Jundiaí. As demais foram conduzidas pelo resgate e pelo Serviço de Atendimento de Urgência da prefeitura para uma unidade de pronto atendimento (UPA).

Segundo os Bombeiros, a explosão ocorreu por volta das 7h, na Rua Eurípedes de Camillo. O fogo já foi extinto, e a edificação está interditada. O Corpo de Bombeiros informou que, neste momento, equipes da Defesa Civil, de policiamento e da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) periciam o local.

Por meio de nota, a Cetesb informou que técnicos da Agência Ambiental de Jundiaí estiveram na empresa após terem sido informados sobre a explosão, seguida de um incêndio, que ocorreu durante o carregamento de matérias-primas em um reator de produção de resinas.

“De acordo com o monitoramento feito pelos técnicos, parte de um galpão ficou destruído com a explosão. Aproximadamente 4 mil litros de água utilizadas no combate ao incêndio ficaram restritos na área interna e não atingiram as galerias de águas pluviais. Por orientação da Cetesb, a empresa deverá realizar ações de limpeza do local atingido e o recolhimento de resíduos/escombros gerados”, informou a companhia.

