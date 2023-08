Tragédia na Festa do Peão de Indaiatuba: Engenheiro é morto após briga durante evento

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Na madrugada deste sábado (5), uma tragédia chocou os frequentadores da Festa do Peão de Indaiatuba, interior de São Paulo, quando uma briga resultou na morte do engenheiro Willian Mulezini Santana. De acordo com informações da Polícia Civil, a vítima e o agressor mantiveram uma desavença de longa data, o que teria sido o estopim para o confronto fatal.

O incidente teve início quando Willian Mulezini Santana e outro homem envolvido na briga discutiram dentro de um dos camarotes do evento. A situação saiu de controle, levando um deles a ser encaminhado para o setor médico, enquanto o outro foi retirado do local.

No entanto, a violência não cessou ali. Após os primeiros socorros, um dos envolvidos à área externa e ao embate reiniciou-se. Durante uma briga, Willian foi atingido por um golpe no rosto que resultou em sua morte.

As autoridades policiais já identificaram o autor do crime, porém, o momento da elaboração desta matéria, o agressor ainda não havia sido localizado. A Polícia Civil informou que durante uma semana será instaurado um inquérito.

O corpo de Willian foi será sepultado neste domingo(6), no Cemitério Jardim Memorial de Indaiatuba.