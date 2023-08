Apostador de Americana ganha R$ 49 mil na Mega-Sena

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Um sortudo apostador da cidade de Americana foi premiado no sorteio deste sábado(5), no concurso 2.618 da Mega-Sena. Uma aposta simples realizada na lotérica Via Brasil acertou a quina, levando para casa um prêmio de R$ 49.036,67.

As dezenas sorteadas foram: 06 – 17 – 29 – 35 – 45 – 48

A Caixa Econômica Federal, responsável pela realização dos sorteios da Mega-Sena, confirmou que a aposta vencedora foi do tipo simples, o que significa que o apostador marcou apenas seis números em seu bilhete.

Premiação completa:

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

121 apostas ganhadoras, R$ 49.036,67

4 acertos

9.213 apostas ganhadoras, R$ 920,04