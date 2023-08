prefeito chico entrega revitalização da praça de esportes do são luiz

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Em um evento com inúmeras atividades gratuitas, o prefeito Chico Sardelli e o vice-prefeito Odir Demarchi entregaram, neste sábado (5), a revitalização da Praça de Esportes Cecília Azanha Pilotto, no programa “Prefeitura na Área” realizado no bairro São Luiz.

“Após dois anos de pandemia, Americana voltou a sorrir, com inúmeros investimentos em todas as áreas. Hoje estou muito feliz com a entrega da revitalização de um espaço esportivo decente para o uso da população. Vamos aproveitar e usufruir desta linda área de lazer”, comemorou o prefeito Chico Sardelli.

A população contou com várias atividades e atrações culturais, esportivas e sociais, além de serviços públicos para todas as idades, como: vacinação contra a gripe, aferição de pressão arterial, distribuição de mudas, escolinha de trânsito, orientações do DAE e da GAMA, além de brinquedos, pipoca, algodão doce, cachorro-quente, e brincadeiras.

“Mais uma entrega que é fruto da união da nossa equipe. Essa gestão trabalha em conjunto e isso tem sido primordial para fazer a diferença em favor da população. Não vamos parar por aqui e seguiremos trabalhando para melhorar cada dia mais os espaços públicos”, disse o vice-prefeito, Odir Demarchi.

O evento gratuito teve shows do Trio Virgulino e de Jeová e Marcel, torneio de basquete, dança do ventre, capoeira, apresentação do canil da Guarda Municipal e shows de prêmios.

A cerimônia contou com a presença do presidente da Câmara Municipal, Thiago Brochi, dos vereadores Lucas Leoncine, Silvio Dourado, Thiago Martins, Pastor Miguel, Leco Soares e Fernando da Farmácia, secretários municipais, entre outras autoridades.

Semanas de melhorias e revitalizações

Durante algumas semanas, a região do bairro São Luiz recebeu as obras, serviços e atendimentos proporcionados pelo Programa “Prefeitura na área”, como recapeamento asfáltico, construção de sarjetão, podas, limpeza, entre outras melhorias. A Praça de Esportes Cecília Azanha Pilotto e a Área de Lazer “Oswaldo Elias” foram revitalizadas.

A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) reformou os banheiros da Praça e da área de lazer, que receberam novos sanitários, dois exclusivos (masculino e feminino) para PNE (Pessoas com Necessidades Especiais), rampa de acesso, substituição do telhado, pisos, revestimentos e iluminação, troca da caixa d´água, reboco, portas, janelas, encanamento e pintura interna e externa.

A revitalização na praça esportiva incluiu também a reforma, pintura e implantação de iluminação de LED da quadra poliesportiva, a manutenção na iluminação de toda a área de lazer, pintura de alambrados, guias e sarjetas.

Foram recapeadas as Ruas Humberto Casagrande, João Santarosa, Antônio Luchesi, Felício Seleghini (entre a Rua Joaquim Boer e Rua Antônio Meneghel), Rua Antônio Altarujo e Rua Luiz Nardo (entre Rua Paolo Dell´Agnese e Rua São Vito). Mais sete ruas serão recapeadas.

Também foi construído um sarjetão entre a Rua João Santarosa e a Rua Felício Seleguini, para melhorar o escoamento das águas pluviais, além de efetuadas a sinalização viária nas ruas recapeadas e a revitalização da pintura de solo nas demais vias.

As equipes da Secretaria de Meio Ambiente executaram a revitalização do playground da área de lazer, podas de árvores e limpeza do espaço.

Serviços de arborização, podas e limpezas também foram feitos nas Ruas Antonio Meneghel, Luis Cia, Marcos Campari, Rua Antônio Altarujo, e Rua Dante Zanaga com a Rua Daniel Boldrini, entre outros pontos do bairro.

A Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, em parceria com a Associação Beneficente Antônio José Guarda (AJG), que faz a operacionalização do Cadastro Único no município, realizou 58 atendimentos no Cras – Centro de Referência de Assistência Social do São Manoel, visando o acesso da população aos programas sociais.

Esta é a segunda edição do “Prefeitura na Área”. Em maio, a ação foi realizada na região da Cidade Jardim.