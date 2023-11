Vereador Pastor Miguel Pires quer mutirão de castração de animais

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O vereador Pastor Miguel Pires (Republicanos) reuniu-se na quarta-feira (25) com a veterinária e responsável técnica pelo Centro de Controle de Zoonoses de Americana (CCZ), Aneli Marques, para inspecionar a unidade e discutir mutirões de castração de animais.

Na ocasião, o parlamentar questionou sobre a frequência das ações e sobre estudos de viabilidade de castração de fêmeas de cachorros e gatos na região do Monte Verde. “É notório que muitos moradores do local enfrentam dificuldades financeiras para arcar com esse procedimento, portanto é de extrema importância e urgência que sejam implementadas ações voltadas para o controle populacional desses animais”, disse.

Ainda na reunião, Miguel destacou que protocolou a indicação nº 8.351/2023, na qual solicita que sejam realizados estudos imediatos para a concretização do mutirão. “Com essa ação, visamos contribuir significativamente para o controle dos animais, promovendo a conscientização dos tutores sobre a importância da responsabilidade para com seus animais e os impactos do abandono”, finalizou o vereador.