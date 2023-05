“Viado imprestável”: mãe é presa por homofobia

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Uma mulher foi presa pela polícia após agredir seu próprio filho de 16 anos com um cabo de vassoura e proferir insultos homofóbicos no domingo(28). O incidente ocorreu no bairro Todos os Santos, no Rio de Janeiro, e a prisão foi efetuada pela 26º Delegacia de Polícia.

De acordo com informações fornecidas pelas autoridades, a agressão se deu após a mãe ter encontrado mensagens do adolescente com outro homem. Furiosa, ela partiu para a violência física, atacando-o com o cabo de vassoura e utilizando palavras ofensivas, como “viado imprestável”.



------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Receba as notícias do Portal no seu WhatsApp Clique aqui e entre no grupo

Após o ocorrido, o jovem fugiu para a casa dos avós, que prontamente procuraram a delegacia para registrar um Boletim de Ocorrência contra a própria mãe.

Durante a abordagem realizada pela polícia, a mãe não apenas agrediu verbalmente seu filho, mas também insultou e desacatou os policiais civis presentes. A corporação responsável pelo caso informou que a mulher enfrentará acusações por crimes de racismo, com motivação homofóbica, injúria qualificada contra idoso, lesão corporal com violência doméstica e desacato aos policiais civis.

Siga o @portaldeamericana no Instagram (clique aqui)