Prefeitura anuncia volta do Roteiro Gastronômico no portal de entrada da cidade

A Prefeitura de Americana divulgou hoje o calendário de eventos públicos que visam promover a cultura, gastronomia e turismo da cidade. Com uma variedade de atrações, a iniciativa busca incentivar o encontro das pessoas, proporcionar acesso à cultura e criar oportunidades para os empreendedores locais.

Uma das principais atrações confirmadas é o Roteiro Gastronômico de Americana, que ocorrerá em agosto no portal de entrada da cidade. Este evento já faz parte do calendário oficial do município, sendo regulamentado pela Lei Municipal nº 6208, de 23 de agosto de 2018, que foi proposta pelo então vereador e atual vice-prefeito, Odir Demarchi.



“O sucesso do evento Rota Cervejeira Americana reforçou nossa motivação em lançar este calendário e incentivar o encontro das pessoas, o acesso à cultura e oportunidades para os empreendedores”, afirmou o prefeito Chico Sardelli.

De acordo com o calendário, o Festival Italiano ocupará o Centro de Cultura e Lazer (CCL) de Americana em setembro. Já em outubro, os amantes de cerveja poderão aproveitar o Octobeer Americana Fest. Além disso, a programação de 2023 incluirá a Revirada Cultural em novembro e as festividades de Natal.

“Americana tem um povo acolhedor que recebeu muito bem os eventos promovidos até agora. Temos registrado recordes de público e agora é a hora de intensificar a agenda de eventos, oferecendo opções de alta qualidade, como os americanenses merecem”, ressaltou o vice-prefeito Odir Demarchi.

Com esses eventos, a Prefeitura de Americana busca fortalecer a identidade cultural da cidade, atrair turistas e impulsionar a economia local.

