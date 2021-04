Viagem de férias de Bolsonaro custou R$ 2,3 milhões para os brasileiros

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

R$ 2,3 milhões: esse é o valor gasto pelo Governo Federal para custear a viagem de férias do presidente Jair Bolsonaro(sem partido), para as praias de Santa Catarina e de São Paulo entre os dias 18 de dezembro de 2020 e 5 de janeiro de 2021.

O custo foi confirmado pela Secretaria-Geral da Presidência e pelo Gabinete de Segurança Institucional (GSI), em resposta a um requerimento do deputado federal Elias Vaz (PSB-GO). O deputado aguardava há cerca de três meses os documentos que só foram fornecidos na última semana.

De acordo com a Secretaria-Geral da Presidência, foram gastos R$ 1,1 milhão no cartão corporativo de Bolsonaro para custear despesas de estadia, alimentação e viagem da equipe que acompanhou o presidente.

Já o GSI informou uma despesa de cerca de R$ 1 milhão com deslocamentos de aviões da Força Aérea Brasileira para eventos privados em que Bolsonaro participou, além de R$ 202 mil com passagens de aviões e hospedagens para funcionários da secretaria de segurança e membros da equipe presidencial.

Em um dos dias de suas férias, Bolsonaro pulou no mar e causou aglomeração no Guarujá, no litoral de São Paulo.

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, o deputado autor do pedido de informação criticou os gastos. “O presidente gosta de posar como uma pessoa séria, austera, que respeita o dinheiro público e que é contra a corrupção. Isso é um tapa na cara do povo brasileiro. Em plena pandemia, ele de férias gastando milhões da população. É inaceitável”, disse Elias Vaz.

O presidente e o Palácio do Planalto não se manifestaram publicamente sobre o assunto.