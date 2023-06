Vídeo emocionante de pai com alzheimer reconhecendo filha em casamento viraliza

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Um vídeo emocionante tem tocado o coração de milhões de pessoas ao redor do mundo. Trata-se de um momento especial entre Julia, uma noiva radiante, e seu pai, que luta contra o Alzheimer. O registro comovente captura o instante em que o pai reconhece sua filha no dia em que ela se casou, gerando uma onda de emoção nas redes sociais.

Julia sempre sonhou que seu pai a levasse até o altar em seu casamento. Determinada a realizar esse desejo mesmo diante dos desafios impostos pela doença do pai, ela organizou um plano para que o momento pudesse acontecer. As imagens revelam o instante em que o pai, vestido de maneira elegante e com um semblante marcado pela demência, percebe que a moça com véu e vestido branco é sua filha. Emocionado, ele a chama pelo nome e elogia sua beleza.

Receba as notícias do Portal no seu WhatsApp Clique aqui e entre no grupo

O vídeo completo, gravado e compartilhado no TikTok no ano de 2022, logo chamou a atenção dos usuários da plataforma. Porém, foi em maio deste ano que um corte do vídeo, publicado pelo perfil @weddingfiesta, ganhou destaque e se espalhou pela internet. Desde então, a comovente cena já foi reproduzida mais de 43,3 milhões de vezes, tocando pessoas de diferentes países e culturas.

No vídeo original, é possível observar Julia se preparando para o casamento, enquanto seu pai, com sinais evidentes de demência, está sentado logo atrás dela. A noiva, com o intuito de fazer com que o pai a reconhecesse, convida-o a acompanhá-la até uma mesa onde há uma tela e tintas. Essa estratégia foi desenvolvida a partir das lembranças de ambos, pois antes do diagnóstico de demência, o pai era um talentoso artista e eles costumavam pintar juntos.

Após algumas pinceladas, o pai volta a chamar a filha pelo nome, demonstrando uma conexão emocional que o Alzheimer não foi capaz de apagar. Com lágrimas nos olhos, Julia repetidamente expressa que aquele é um dia especial para eles e, com muito amor e dedicação, o conduz até o altar, cumprindo o sonho de ambos.

Siga o @portaldeamericana no Instagram (clique aqui)