2 mil pessoas participam de evento com parque inflável no Zanaga

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Neste sábado (10), cerca de 2 mil pessoas estiveram presentes em um evento promovido pelo Instituto Jr. Dias na praça Lino Duzzi, no bairro Antônio Zanaga, em Americana. O evento, que contou com um parque inflável composto por doze brinquedos gigantes, proporcionou diversão e alegria para as crianças da cidade.

A iniciativa do projeto é do Instituto Jr. Dias, ligado ao vereador Juninho Dias (MDB). Com o objetivo de oferecer momentos inesquecíveis às crianças, o evento foi aberto a todos os pequenos moradores da cidade, que puderam desfrutar das diversas opções de brinquedos infláveis.



------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Receba as notícias do Portal no seu WhatsApp Clique aqui e entre no grupo

“Mais um dia inesquecível na vida dessas crianças e do Instituto Jr. Dias. Hoje, o projeto piloto no Zanaga foi um sucesso, e agora a intenção é levar essa iniciativa para todos os cantos da cidade, como a região do Parque Gramado, região da Cidade Jardim, região da Praia Azul e região Central”, destacou o vereador Juninho.

Além do Instituto Jr. Dias, o evento contou com o apoio e a confiança de patrocinadores como Cartão de Todos, Accell, Sanfarma, Emerson Royal e do prefeito Chico Sardelli, que acreditaram no trabalho desenvolvido pela equipe.

Siga o @portaldeamericana no Instagram (clique aqui)