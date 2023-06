Polícia Rodoviária realiza bafômetro em 972 motoristas na saída da Festa do Peão

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Polícia Rodoviária de Americana deu início ontem à Operação do Policiamento Rodoviário durante o 35º Rodeio de Americana, um dos eventos mais aguardados da região. A operação, que ocorrerá no período de 9 a 18 de junho de 2023, tem como objetivo principal garantir a segurança dos motoristas e evitar acidentes causados por motoristas alcoolizados.

O tenente Adilson Godoy De Carli, comandante da base do policiamento rodoviário de Americana, destacou a importância das ações realizadas durante o evento. “As ações sempre são feitas no intuito de garantir a missão institucional de salvar vidas, evitando que condutores alcoolizados ou embriagados circulem, levando risco aos demais usuários das rodovias”, afirmou o tenente.



Durante o primeiro dia da operação, foram realizados testes de etilômetro passivo em 972 motoristas na saída do Rodeio de Americana. O etilômetro passivo é um dispositivo que detecta a presença de álcool no ar exalado pelo condutor. A maioria dos motoristas submetidos ao teste estava dentro da legalidade e não apresentou sinais de embriaguez.

No entanto, 47 motoristas se recusaram a fazer o teste do bafômetro ativo, que mede diretamente o nível de álcool no sangue, e foram multados em R$ 2.934,70, além de terem suas carteiras de habilitação suspensas temporariamente. Essa atitude reflete a importância de conscientizar os condutores sobre a necessidade de cumprir as leis de trânsito e não colocar em risco a vida de outras pessoas.

Um motorista foi detido por embriaguez ao volante. Após ser conduzido para a delegacia, o indivíduo foi submetido a um exame de sangue, que confirmou a presença de álcool acima do permitido. No entanto, o condutor foi liberado posteriormente.

