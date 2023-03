2ª edição da Corrida e Caminhada Suzano Faz Bem reunirá cerca de 1.500 neste domingo em Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Suzano, referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo de eucalipto, em parceria com a Prefeitura Municipal de Americana e a empresa Chelso Sport e Business, realizará no próximo dia 26 de março (domingo) a 2ª edição da Corrida e Caminhada Suzano Faz Bem, com a largada às 8h na Rua Abrahim Abraham, 97, próximo da APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), em Americana (SP). Ao todo, são esperados cerca de 1.500 participantes, entre colaboradores(as) da empresa, familiares e pessoas da comunidade.

“Estamos muito felizes com a quantidade de inscritos. A Suzano acredita que só é bom para nós se for bom para o mundo e esse evento esportivo contribuirá para a saúde e qualidade de vida dos participantes, além de beneficiar instituições da região por meio das doações”, afirma Marcelo de Mello, gerente executivo de Segurança, Saúde, Qualidade de Vida e Facilities da Suzano.



Todos(as) os(as) participantes que completarem o percurso receberão uma medalha e concorrerão a uma bicicleta que será sorteada no dia do evento. Os(As) cinco primeiros(as) colocados(as) no ranking geral da corrida, de 5km ou 10km, e os três primeiros por cada categoria (masculino, feminino e por faixa etária a cada 10 anos) também receberão troféus.

No dia da corrida haverá atrações, entre elas um espaço kids com monitores(as) para crianças com mais de seis anos se divertirem enquanto os pais ou responsáveis realizam as provas e o Trailer do Mel, unidade móvel de comercialização de produtos apícolas da região de Botucatu, apoiado pelo Programa Colmeias – iniciativa da Suzano que promove o desenvolvimento da cadeia produtiva do mel no Estado de São Paulo e em outras localidades de atuação da companhia (Mato Grosso do Sul, Maranhão, Bahia e Espírito Santo).

Retirada dos kits

Para confirmar a participação na 2ª edição do evento, as pessoas que realizaram a inscrição no site da Chelso Sport e Business deverão comparecer aos locais citados a seguir para entregar a sua doação e na oportunidade retirar seu kit para a prova. No dia de retirar o kit é necessário levar um documento com foto (CNH ou RG), o comprovante de inscrição e o kit doação com itens de higiene e limpeza (conforme indicado no momento da inscrição). As doações serão destinadas às seguintes instituições: APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), Lar dos Velhinhos São Vicente de Paulo e Fundo Social de Americana.

Confira os locais para entrega da doação e retirada do kit para participar

do evento:

23/3 (Quinta-feira, das 13h às 17h) e 24/3 (Sexta-feira, das 10h às 15h) na ADC Suzano – Estrada Velha de Limeira, s/ n° – Lageado, Limeira – localizada próxima da Unidade da Suzano na região.

25/3 (Sábado, das 10h às 15h) na APAE – Rua Abrahim Abraham, nº 97, Parque Residencial Nardini, Americana

