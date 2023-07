Acusado de agressão contra Moraes já foi candidato a prefeito de Santa Bárbara

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O empresário Roberto Mantovani Filho, residente de Santa Bárbara d’Oeste, foi identificado pela Polícia Federal como um dos agressores do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). O incidente ocorreu no Aeroporto Internacional de Roma, na Itália, na sexta-feira (14).

Mantovani, que já foi candidato a prefeito de Santa Bárbara pelo Partido Liberal (PL) em 2004, ele teve 10.395 votos e perdeu as eleições naquela ocasião. Ele teria agredido fisicamente o filho do ministro.

Atualmente, ele é filiado ao Partido Social Democrático (PSD). Além do empresário, a Polícia Federal também identificou outros dois agressores: Andreia Mantovani, sua esposa, e Alex Zanatta, um corretor de imóveis da cidade.

Em nota divulgada à imprensa, Roberto Mantovani Filho e sua esposa lamentaram o acontecido e dizem estar “convictos da existência de equívoco interpretativo em torno dos fatos”.

“Esclarecem que as ofensas atribuídas como se fossem de Andréa ao Ministro Alexandre de Moraes foram, provavelmente, proferidas por outra pessoa, não por ela. Que dessa confusão interpretativa nasceu desentendimento verbal entre ela e duas pessoas que acompanhavam o Ministro”, trouxe a nota.