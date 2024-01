Adolescente morre atropelado por caminhonete em Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Na noite de quinta-feira (21), um adolescente de 14 anos perdeu a vida após ser atropelado no cruzamento das ruas Trinta de Julho e José de Alencar, em Americana.

O jovem, identificado como Denyo dos Santos Guilherme, foi socorrido pelo Resgate do Corpo de Bombeiros e conduzido em estado grave ao Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi”, porém, não resistiu aos ferimentos.

O incidente envolveu a colisão entre a bicicleta conduzida por Denyo e uma caminhonete Ford Ranger, dirigida por uma mulher de 22 anos.

Segundo relato do pai da motorista, presente no veículo durante o acidente, a caminhonete transitava em direção ao Centro e, no momento do impacto, o adolescente teria descido a rua José de Alencar de bicicleta, na contramão e em alta velocidade, resultando no fatal atropelamento.

Não há informações sobre o velório e sepultamento.