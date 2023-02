Americana abre inscrições para aula gratuita de ginástica artística masculina

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Estão abertas as inscrições das escolinhas de ginástica artística masculina da Secretaria de Esportes de Americana. As aulas são gratuitas e destinadas para crianças entre 6 a 10 anos.

Os treinamentos acontecem de segunda a sexta-feira, das 15h às 19h, no Centro de Treinamento de Ginástica Artística de Americana, localizado no Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha, o Centro Cívico.

Para se inscrever, basta se cadastrar no site da Prefeitura de Americana, no link www.americana.sp.gov.br/secretaria/esportes, ou comparecer na Secretaria de Esportes de Americana, na Rua Sergipe, 290, no Jardim Colina, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17h. Mais informações pelo telefone (19) 3406-6111.

“A Secretaria de Esportes de Americana conta com aulas gratuitas em diversas modalidades. O nosso objetivo é oferecer uma melhor qualidade de vida para nossas crianças e jovens”, ressaltou o secretário de Esporte, Marcio Leal.

Quem já efetuou o cadastro na escolinha esportiva de ginástica artística masculina e ainda não foi chamado, pode entrar em contato com a Secretaria de Esportes.

