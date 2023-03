Anitta critica Warner Music e expõe ‘sonho de sair fora’ da gravadora

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Com contrato internacional assinado com Warner Music Brasil desde 2020, Anitta está insatisfeita com a gravadora e fez questão de expor publicamente a relação. Na quarta-feira, 1º de março, no Twitter, a artista interagiu com alguns internautas sobre o assunto e demonstrou arrependimento.

Após um seguidor publicar que seu sonho seria “Anitta sair da Warner, ir pra uma gravadora que valorize ela e, de quebra, a primeira música lançada pegar o TOP 10 global”, a artista concordou: “Somos dois.”

Em resposta a outro fã, que a incentivou fazer a quebra de contrato, Anitta reforçou o descontentamento, lamentando não ser possível romper com a gravadora. “Se tivesse uma multa pra pagar, eu já tinha leiloado meus órgãos, por mais caro que fosse, pra sair fora. Mas infelizmente não tem. Quando a gente é novo e ainda não sabe muito, tem que prestar muita atenção nas coisas que assina… se não pode passar uma vida inteira pagando pelo erro”, expôs.

Ainda de acordo com a artista, ela e sua equipe estão há todos esses anos de contrato aceitando o “descaso” e tentando “seguir o baile”.

No Twitter, fãs da cantora estão revoltados com a gravadora e levantaram um mutirão Free Anitta (Anitta livre, em tradução ao português).

O jornal O Estado de S. Paulo entrou em contato e aguarda o posicionamento oficial da artista e da gravadora.

