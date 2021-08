Após derrota do voto impresso, Bolsonaro diz que resultado das eleições não será confiável

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Um dia após a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) do voto impresso ser derrotada no plenário da Câmara, o presidente Jair Bolsonaro(sem partido), voltou a colocar em xeque o resultado das eleições na manhã desta quarta-feira(11).

Durante sua parada para falar com apoiadores na saída do Palácio do Alvorada, Bolsonaro disse que o resultado da eleição de 2022 não será confiável. “Hoje em dia sinalizamos para uma eleição, não que está dividida, mas que não vai se confiar nos resultados da apuração”, disse.

O presidente também disse que os deputados votaram contra porque “foram chantageados”. “Metade do Parlamento que votou sim ontem quer eleições limpas; outra metade, não é que não queira, ficou preocupada em ser retalhada”, afirmou.