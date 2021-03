Após dizer para fiéis não se preocuparem com a covid-19, bispo da Universal toma vacina nos Estados Unidos

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Após minimizar o coronavírus, o Bispo Edir Macedo, líder da igreja Universal do Reino de Deus, de 76 anos, foi vacinado contra a covid-19 nesta quinta-feira(18), em Miami, nos Estados Unidos.

Em março de 2020, em um vídeo compartilhado em suas redes sociais, o religioso minimizou os efeitos da infecção e disse para que os fiéis não se preocupassem com o vírus.

“Meu amigo e minha amiga, não se preocupe com o coronavírus. Porque essa é a tática, ou mais uma tática, de Satanás. Satanás trabalha com o medo, o pavor. Trabalha com a dúvida. E quando as pessoas ficam apavoradas, com medo, em dúvida, as pessoas ficam fracas, débeis e suscetíveis. Qualquer ventinho que tiver é uma pneumonia para elas”, declarou ele no vídeo.

“Nós não temos que temer esse maldição que corre pelo mundo e que chama não coronavírus, mas dúvida”, completou o religioso.

Ainda no ano passado, o bispo contraiu a infecção em junho e ficou internado em um hospital da capital paulista.