Calma, não foi sua internet que caiu… Os aplicativos WhatsApp e Instagram estão sofrendo instabilidade durante a tarde desta sexta-feira(19).

A falha foi relatada por usuários de todo o mundo.

De acordo com o site DownDetector, as reclamações de queda nos aplicativos começaram em torno das 14h30. No Twitter a #Whatsapp já uma das mais comentadas entre os usuários.

O Facebook, responsável pelas duas plataformas, ainda não se manifestou sobre a falha.