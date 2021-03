Câmara vai doar 12 respiradores para o Hospital Municipal

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O presidente da Câmara Municipal de Americana, Thiago Martins(PV), anunciou na tarde desta sexta-feira(19), a doação de 12 kits respiradores para o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi.

A informação foi confirmada pelo vice-prefeito, Odir Demarchi(PL), através de suas redes sociais. A medida é uma decisão da mesa diretora da casa e assinada, além do presidente, pela primeira secretária, Nathália Camargo(Avante) e pelo segundo secretário, Juninho Dias(MDB).

“A Câmara Municipal está doando uma boa parte do repasse financeiro que tem direito, para a compra de 12 kits de respiradores no valor total de 700 mil reais. Com essa atitude de todos os vereadores, Americana contará nesse momento crítico com uma melhora significativa no enfrentamento à Covid-19 dentro do Hospital Municipal”, disse..

O valor é uma antecipação da devolução do duodécimo que a Câmara faz à prefeitura.