Ataque em Colégio Adventista deixa três feridos

Nesta segunda-feira (10), um aluno do 7º ano do ensino fundamental do Colégio Adventista, localizado no bairro Cachoerinha, zona sul de Manaus, feriu dois colegas e uma professora. Segundo informações, o estudante foi contido após o ataque.

Durante a abordagem, foram encontradas três garrafas de coquetel molotov na mochila do aluno. As polícias civil e militar, o Samu e o Corpo de Bombeiros foram acionados e estiveram presentes no local.



A escola suspendeu as aulas até quarta-feira (12) como medida de precaução e para permitir que as autoridades investiguem o caso. “Lamentamos profundamente o ocorrido e, no momento, a polícia está investigando o caso na escola”, afirmou a instituição em nota oficial.

Os feridos foram encaminhados para atendimento médico. O estado de saúde deles é estável.

