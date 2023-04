Camarote Brahma pela metade do preço para estudante? Procon explica

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Clube dos Cavaleiros de Americana iniciou nesta segunda-feira (10) a venda de ingressos para a 35ª Festa do Peão de Americana que acontece de 9 a 18 de junho. Com a abertura das vendas, muitas pessoas questionaram nas redes sociais o valor dos ingressos para o camarote Brahma, o mais disputado da festa.

De acordo com o site oficial da festa, no inicio da venda, entrada inteira para o camarote Brahma custava R$ 999, enquanto a meia-entrada R$ 949. No entanto, o Procon de Americana afirmou que a venda está correta e de acordo com a legislação.



Segundo o órgão, “a venda de ingressos com benefício de meia-entrada para o evento está adequada à legislação, visto que o benefício da meia-entrada é concedido para acesso ao recinto da festa, enquanto os camarotes oferecem outros serviços como buffet, bebidas, camisetas, entre outros”.

O valor da entrada inteira para a Arena é de R$ 100, enquanto a meia-entrada custa R$ 50, de acordo com os valores disponíveis no site de vendas. Assim, o valor dos ingressos para o camarote Brahma está de acordo com a legislação e não há nenhuma irregularidade na venda dos mesmos, informou o Procon

