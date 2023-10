atletas americanenses vencem o campeonato paulista de capoeira

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

No último fim de semana três atletas da cidade de Americana representaram o município e conquistaram resultados expressivos no 14º Jogos Paulistas Abadá Capoeira 2023, realizado na cidade de Capão Bonito-SP. Nicolle Coelho, Cleverson Gonsalves e João Paulo Oliveira, conhecidos na capoeira como Favorita, Índio e Grilo, destacaram-se na competição ao trazer para Americana os troféus de 1º, 2º e 3º lugar, além de oito medalhas de melhor desempenho nas categorias em que participaram.

O evento, que ocorreu nos dias 12, 13, 14 e 15 de outubro, contou com a participação de 90 municípios e mais de 300 competidores. Ao longo dos quatro dias, os participantes puderam vivenciar cursos, palestras, workshops, treinamentos, competições e espetáculos, proporcionando um público estimado de aproximadamente 1.200 espectadores.

Os atletas americanenses mostraram grande habilidade e dedicação durante as disputas, demonstrando o talento e o comprometimento com a capoeira, arte marcial que combina elementos de dança, acrobacias e música. Com vitórias significativas, Nicolle, Cleverson e João colocaram Americana no mapa do esporte, orgulhando a cidade com suas conquistas no Campeonato Paulista.