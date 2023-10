Thiago Brochi pede melhorias no trânsito da Avenida Cillos, no Parque Novo Mundo

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O presidente da Câmara Municipal de Americana, vereador Thiago Brochi (sem partido), reuniu-se nesta segunda-feira (23) com o secretário-adjunto de Trânsito de Americana, Marcelo Giongo, para solicitar a implantação de sinalização de faixa e lombada em trecho da Avenida Cillos, no Parque Novo Mundo.

Brochi havia recebido reclamações de moradores e protocolou indicação na secretaria da Câmara pedindo solução para o problema. De acordo com o parlamentar, no local existem duas academias e muitos pedestres atravessam a via. “Alguns carros e motos passam em alta velocidade pelo trecho, colocando em risco a travessia”, explicou.

Durante a reunião, o secretário garantiu o atendimento do pedido e informou que irá contatar a CPFL, responsável pela área no canteiro central. “Esta é uma reivindicação dos comerciantes, moradores do bairro e de quem utiliza as academias. Com as intervenções, esperamos que a travessia fique mais segura”, completou Brochi.