Prefeitura reconstrói mureta de proteção derrubada em acidente na Avenida Raphael Vitta

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), iniciou nesta segunda-feira (23) a reconstrução da mureta de proteção localizada entre a Avenida Raphael Vitta e a Rua Gonçalves Dias, no bairro São Domingos.

Um acidente de trânsito danificou aproximadamente cinco metros da mureta instalada no córrego Pylles. “Para garantir a segurança dos motoristas, iniciamos rapidamente a reconstrução deste ponto de grande fluxo de veículos”, disse o secretário de Obras, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

Os servidores da Sosu também estão realizando outras manutenções no município, como a substituição do tubo de galeria pluvial na Rua José de Alencar esquina com a Rua Doze de Novembro, na Vila Jones, e a construção de calçada na Avenida Paschoal Ardito esquina com a Rua Santa Claudia, na Vila Belvedere.

A equipe de recuperação asfáltica está trabalhando no mini recape da Avenida da Saúde e tapa buraco da Rua Pedro Perissoto, Avenida Unitika esquina com a Rua Orlando Dei Santi; Rua do Otimismo; Rua Minas Gerais (entre a Rua Paraná e a Rua Sergipe); Rua Luiz de Camões; Rua Itapura; Rua Basilio Piloto esquina com a Rua Orlando Dei Santi; Avenida Luigi Merchiori; Rua Quintino Bocaiuva esquina com a Rua dos Xavantes; Rua Águas Marinhas esquina com a Avenida São Jerônimo; e Rua Florindo Cibin esquina com a Rua Camilo Damiani.