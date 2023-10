Tivoli Shopping realiza feira de empregos com 1,2 mil vagas nesta quarta

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Tivoli Shopping realiza nesta quarta-feira, dia 25, a quinta edição da Feira da Empregabilidade. Gratuito, o evento é uma oportunidade para quem está em busca do primeiro emprego ou de uma recolocação no mercado de trabalho e acontecerá das 10h às 16h. Este ano, serão oferecidas cerca de 1,2 mil vagas de trabalho de aproximadamente 30 empresas da região para vários níveis de escolaridade, experiência e salários.

Entre as vagas oferecidas estão ajudante de produção, auxiliar administrativo, motorista de caminhão, social mídia, além de profissionais de estética e do setor têxtil. A feira contará, também, com preenchimento de vagas para PCD (Pessoas com Deficiência).

“A Feira da Empregabilidade é uma iniciativa muito importante e que já está em sua quinta edição e estamos muito felizes de, novamente, contribuir com esse projeto que presta um importante serviço à comunidade, contribuindo para a geração de trabalho e renda em toda a região”, afirma Gustavo Salvagnini, gerente geral do Tivoli Shopping.

Cerca de 30 empresas participarão da iniciativa

A quinta edição da Feira da Empregabilidade contará com cerca de 30 empresas participantes, entre elas multinacionais e de grande porte, que receberão currículos para seus processos seletivos em andamento para vagas efetivas

Entre as empresas já confirmadas estão Unisal, TGRH, Cards, Alatere RH, Expert Consultoria RH, People RH, Consul UP, Grupo RPN, Ameriparts, Santista Têxtil Ltda, Mary Help, Toyobo Biológicos, Pensecom RH, Glass Casa, Danny Cosméticos, Dispafilm do Brasil, VRH Consultoria, Time Produtivo, Protdesc, Rodonaves, Europa Supra imóveis, Europa Cert, Padaria da Amizade, Metroval, Topack do Brasil, Vexia e Tecelagem Jolitex.

Os interessados em se candidatar às vagas disponíveis devem comparecer ao shopping levando currículo profissional e documentos pessoais.

Diretor da TGRH, Célio Soares explica que o objetivo desta iniciativa é contribuir para acelerar o processo de empregabilidade na região. “O mercado está cada vez mais aquecido e temos muitas vagas de emprego abertas, do mesmo modo que temos excelentes profissionais à procura de uma oportunidade. Esperamos conseguir que o máximo dessas vagas sejam preenchidas no dia da feira”, diz.

Além de se candidatarem aos processos seletivos abertos, os candidatos poderão ainda se inscrever nos cadastros reservas e bancos de talentos das empresas participantes.

SERVIÇO

Feira da Empregabilidade

Data: 25 de Outubro

Horário: das 10h às 16h

Local: Praça de Alimentação do Tivoli Shopping (entrada pelo Espaço Boulevard, localizado ao lado da loja Cobasi)

Participação livre e gratuita