Ator Sidney Sampaio é hospitalizado após quebrar janela e cair de hotel no Rio

O ator Sidney Sampaio foi hospitalizado após cair da janela de um hotel em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, na manhã desta sexta-feira, 4.

O artista está internado no Hospital Miguel Couto, no bairro do Leblon, e passa bem. Segundo informações do Balanço Geral, o artista chegou ao local por volta das 4h da manhã com estado alterado e se hospedou em um quarto no quinto andar.

Já cerca de 7h, o ator quebrou a janela do banheiro e caiu para o primeiro andar. Ele então invadiu outro quarto, saiu pela janela e caiu na calçada ao tentar passar para o quarto ao lado

Neste momento, os funcionários já haviam percebido o tumulto no local e chamaram o Corpo de Bombeiros, que socorreu Sampaio.

Câmeras de segurança registraram o momento da queda do artista. A reportagem também mostrou vídeos do estado do quarto e do banheiro onde o ator estava hospedado.

Sidney Sampaio esteve em diversas novelas da TV Globo como Malhação, Alma Gêmea, Sete Pecados, Salve Jorge e Amor à Vida.

Após migrar para a Record TV, participou de produções como A Terra Prometida, Os Dez Mandamentos, Apocalipse, Topíssima, e mais recentemente, A Bíblia.

O Estadão entrou em contato com a assessoria de imprensa do ator para obter mais informações sobre o estado de saúde dele, mas não teve retorno até o momento.